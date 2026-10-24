Москва24 окт Вести.Европейский союз теряет привлекательность на фоне экономических трудностей, миграционных проблем и роста недовольства внутри европейских стран, но политические элиты стремятся представить ЕС как воплощение европейской цивилизации. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Евразийской программы Института ответственного госуправления им. Куинси в США Анатоль Ливен.

По словам эксперта, после окончания холодной войны произошло ошибочное, на его взгляд, отождествление Европы с Европейским союзом. При этом Европа как географическое и культурное понятие значительно шире объединения, в которое, например, не входят Великобритания и Норвегия.

Для меня одной из великих катастроф после конца Холодной войны стало отождествление Европейского Союза и Европы. До этого такого никогда не было. Теперь, когда люди говорят о Европе, они имеют в виду Европейский Союз плюс Британию и Норвегию, которые, кстати, не являются членами ЕС. С другой стороны, во многих европейских странах растет недовольство Евросоюзом. И привлекательность ЕС для стран, которые в него не входят, снижает, потому что Европейский Союз просто не растет экономически так, как раньше. Он уже не является магнитом того же рода. У него очевидные и растущие социальные трудности, проблемы с миграцией, ну и так далее. Но в верхушке европейских стран имеется попытка абсолютно слить Европу с ЕС, а их вместе с цивилизацией, а остальной мир с варварством – это знаменитое: "Мы – сад, а они – джунгли". Они используют это против внутренней оппозиции, ассоциируя европейцев, скептически настроенных к ЕС, с варварами, будь то справа или слева подчеркнул Ливен

В качестве примеров эксперт привел кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые, по его словам, были вынуждены смягчить свою прежнюю критику Евросоюза. Он отметил, что перспективы Западной Европы выглядят нисходящими на фоне накопившихся экономических и социальных проблем. По его мнению, эта тенденция может сохраняться длительное время, если не произойдёт масштабного потрясения, например, экономического кризиса, связанного с развитием искусственного интеллекта.