Москва2 окт Вести.Общая ситуация в Европе будет сильно ухудшаться, заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По его словам, они не только потеряли страх, но и пришли к глубочайшей многосторонней интеллектуальной и моральной деградации элит.

Они делают вид, что они не воспринимают эти сигналы, потому что для нынешнего поколения элит любые мирные договоренности с Россией означают в конечном итоге их снос. И эта ситуация продлится довольно долго. Я почти уверен, зная предыдущее поколения элит, что они прекрасно понимают, что произойдет, если не дай бог будет война в Европе. Они вот болтают, но эта болтовня вызывает омерзение. Общая ситуация в Европе будет продолжать ухудшаться сказал Сергей Караганов

Политолог подчеркнул, что Европа "веймаризируется".

Она превращается в мягкой форме в то, чем была Германия после поражения в Первой мировой войне отметил он

Ранее Караганов также заметил, что Европа на ближайшие десятилетия становится источником проблем.