Москва2 окт Вести.Евросоюзу и Североатлантическому альянсу грозит скорый распад. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

НАТО начинает расползаться. Это безусловно. Начинает расползаться и Европейский союз. Но пока европейцы, которым НАТО и Евросоюз были крайне выгодны, пытаются поддержать их на плаву за счет нагнетания безумной истерии заявил он

По мнению Сергея Караганова, спустя 10-15 лет не будет ни НАТО, ни ЕС в прежнем виде.

Я думаю, через какой-то длинный период, если мы пройдем его без большой войны, которая бы уничтожила де-факто Европу или пол-Европы, то через 10 - 15 лет ни НАТО, ни Европейского союза не будет в том состоянии, в котором они существуют полагает он

По словам профессора, после разрушения удерживающих структур НАТО и Европа кардинально преобразуются.