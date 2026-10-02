Москва2 октВести.Евросоюзу и Североатлантическому альянсу грозит скорый распад. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
НАТО начинает расползаться. Это безусловно. Начинает расползаться и Европейский союз. Но пока европейцы, которым НАТО и Евросоюз были крайне выгодны, пытаются поддержать их на плаву за счет нагнетания безумной истериизаявил он
По мнению Сергея Караганова, спустя 10-15 лет не будет ни НАТО, ни ЕС в прежнем виде.
Я думаю, через какой-то длинный период, если мы пройдем его без большой войны, которая бы уничтожила де-факто Европу или пол-Европы, то через 10 - 15 лет ни НАТО, ни Европейского союза не будет в том состоянии, в котором они существуютполагает он
По словам профессора, после разрушения удерживающих структур НАТО и Европа кардинально преобразуются.
Когда НАТО, Европейский союз развалятся, то мы получим ту Европу, которая была всегда. А Европа была исчадием всех войн, они всегда друг с другом воевали. Поэтому нам нужно быть готовым к тому, чтобы создать вокруг Европы санитарный кордон. Но при этом, естественно, торговать там, где выгодно, поддерживать те страны и те силы, которые готовы с нами работатьсчитает эксперт