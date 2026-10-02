Караганов: если с Европой будет война, она будет короткая Политолог Караганов: возможная война с Европой будет короткой

Москва2 окт Вести.Если будет война с Европой, она будет короткая. Такое мнение выразил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Я очень рад тому, что последние месяцы российское руководство начало всерьез говорить о возможности применения ядерного оружия. Если с Европой будет война, она будет короткая. Нам нужно укреплять ядерное сдерживание, подкреплять эти слова соответствующими передислокациями вооружений и соответствующими учениями сказал он

Политолог отметил, что в противном случае наши обезумевшие европейские соседи рано или поздно полезут на войну. Нам нужно быть готовым ко всему, добавил Караганов.