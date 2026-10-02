Караганов: военная истерия в Европе сейчас хуже, чем это было в 1939 году Политолог Караганов сравнил военную истерию с началом Второй мировой войны

Москва2 окт Вести.Европа "накачивает" военную истерию, которая хуже, чем в 1939 году, перед началом Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Они накачивают абсолютно фантастическую военную истерию, которая хуже даже в каких-то элементах, чем то, что было в 1939 году, перед началом Второй мировой войны, перед тем, как немцы ее раскачали, запустили. Но тогда была уже и во всей Европе военная истерия, но сейчас ситуация гораздо хуже. Надеюсь, что мы сможем их удержать отметил Караганов

Кроме этого, он заявил, что Европа на ближайшие десятилетия становится источником проблем.