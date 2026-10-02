Москва2 октВести.Европу на мировом уровне стали воспринимать с брезгливостью. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
По его мнению, страны Европы готовятся к военным действиям.
Они делают вид, что готовятся по полной программе, потому что провал на всех уровнях – экономически, политически. Поплыл этот их Евросоюз. Европу уже давно не воспринимают как морального лидера, даже наоборот – на нее начинают смотреть со всего мира с относительной брезгливостьюсчитает Сергей Караганов
Он полагает, что в ближайшие годы в странах ЕС не наступит отрезвления.
Их надо очень жестко сдерживать и в случае необходимости даже упреждающе наказывать. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Сейчас мы наконец начали громить Европу на Украине. Но отрезвления Европы в ближайшие годы я не вижудобавил он