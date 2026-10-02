Караганов: Европу не воспринимают как мирового лидера, к ней относятся брезгливо

Политолог: к Европе относятся брезгливо Караганов: Европу не воспринимают как мирового лидера, к ней относятся брезгливо

Москва2 окт Вести.Европу на мировом уровне стали воспринимать с брезгливостью. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По его мнению, страны Европы готовятся к военным действиям.

Они делают вид, что готовятся по полной программе, потому что провал на всех уровнях – экономически, политически. Поплыл этот их Евросоюз. Европу уже давно не воспринимают как морального лидера, даже наоборот – на нее начинают смотреть со всего мира с относительной брезгливостью считает Сергей Караганов

Он полагает, что в ближайшие годы в странах ЕС не наступит отрезвления.