Москва24 окт Вести.Разногласия между США и Европой связаны не только с будущим НАТО, но и с разным пониманием того, что представляет собой Запад как политическое и цивилизационное объединение.

Вашингтон стремится переосмыслить отношения с Европой, тогда как европейские страны по-прежнему считают себя защитниками либерального мирового порядка.

Такое мнение ИС "Вести" высказал старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в США Петр Слезкин.

Эксперт считает, что Запад стал единой геополитической общностью под руководством США, которые позиционировали себя лидером не только западных стран, но и всего свободного мира. Это потребовало от Запада отойти от собственной цивилизационной специфики ради объединения вокруг либерального мирового порядка.

Прежде чем спрашивать, куда движется Запад, нужно задать другой вопрос: существует ли Запад в принципе, как социально-политическая категория? Это служит источником напряженности внутри Запада. Единой геополитической общностью он являлся только под руководством Соединенных Штатов. Но США объявили себя лидером не Запада, а свободного мира, либерального порядка, чтобы Запад вписался в мир, чтобы отождествить себя с миром, ему пришлось отказаться от своей цивилизационной специфики, и такое преобразование удалось. Но теперь у Америки больше нет ресурсов, чтобы управлять миром, и американцы хотят отступить назад, к более четко определенной западной позиции. Но европейцев такая перспектива смущает, ведь они по-прежнему считают себя последним бастионом либерального мирового порядка. Он пояснил, что теперь возможности США управлять мировым порядком сокращаются, поэтому Вашингтон стремится вернуться к более четкому пониманию западной идентичности. Однако европейские страны не готовы отказываться от своей роли защитников либеральных ценностей пояснил Слезкин

По мнению эксперта, главный вопрос заключается не столько в возможном уходе США из Европы, сколько в том, смогут ли Вашингтон и европейские столицы договориться об общем понимании западного единства. При этом построить его на основе прежней идеи свободного мира будет сложно, поскольку Европа не готова от нее отказываться.

Прежде чем обсуждать, покинут ли Соединенные Штаты Европу, ждет ли трансатлантические отношения разрыв, следует задать другой вопрос: способны ли США заставить Европу вспомнить себя как часть именно Запада? В движении Америка прежде всего есть люди, которые мыслят США как новую отдельную республику и хотят хотели бы избавиться от старого мира и всех связанных с ним запутанных связей. Но это явное меньшинство по сравнению с теми, у кого есть чувство единства западной цивилизации трансатлантического, технологического и экономического блока. Но опять же, трудно построить его на фундаменте идеологии свободного мира, который функционировал по другой логике и от которого европейцы категорически не хотят отказываться отметил Слезкин

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, Германия и США могут сделать Европу снова великой.