Эксперт Светов объяснил разницу в отношении США и Европы к России "Идеология и прагматизм": эксперт Светов об отношении США и Европы к РФ

Москва19 окт Вести.США, в отличие от Европы, в международных отношениях ориентируются в первую очередь на прибыль и возможность получить выгоду для своей экономики, а для Брюсселя первоочередным фактором является нанесение вреда России. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Юрий Светов.

Он добавил, что Европа руководствуется идеологией, а США – прагматизмом.

У Европы цель одна – нанести вред России, как они говорят, добиться, чтобы Россия не могла победить на Украине. Ну и вообще, чтобы пострадали, почувствовали это все… У американцев по-другому. Они не против того, чтобы нанести вред России. Но у [президента США Дональда] Трампа главное на этом, чтобы не было вреда Соединенным Штатам, а может быть, и заработать даже на этом. Вот в чем разница. Там идеология, здесь прагматизм объяснил Светов

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры европейских государств пытаются сорвать дизельную сделку Москвы и Вашингтона. По его словам, они делают это для спасения режима Владимира Зеленского.