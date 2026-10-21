Эксперт Кислицын указал на расхождения США и ЕС в вопросе военного усиления Кислицын: США нужна сильная Европа, а не Евросоюз как военно-политический блок

Москва21 окт Вести.Интересы США и Европы расходятся в вопросе военно-политического развития Европейского союза: Вашингтону нужны отдельные сильные страны, входящие в блок НАТО, но не сильный Евросоюз как самостоятельный военно-политический блок. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

То, что происходит в военно-политическом развитии Европейского союза, тут двоякая ситуация. С одной стороны, Соединенные Штаты всегда хотели, чтобы Европа была более самостоятельной в военном выражении, чтобы Европа больше тратила на оборонные расходы, члены НАТО, которые находятся на территории Европы, чтобы Европа могла самостоятельно обеспечивать свою безопасность, чтобы Европа при этом участвовала в американских внешнеполитических, военно-политических авантюрах, операциях и так далее сказал Кислицын

Он считает, что Соединенным Штатам нужна сильная Европа, но это не то же самое, что сильный Европейский союз.

Вроде как Европейский союз усиливается в военно-политическом плане или пытается это сделать. Для Соединенных Штатов это как бы двоякая ситуация, потому что надо, чтобы страны - члены НАТО, находящиеся в Европе, были сильны, но не Европейский союз как военно-политический блок подчеркнул эксперт

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз постепенно превращается из экономического объединения в военно-политический блок.