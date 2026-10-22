РИА: Европа больше не может рассчитывать на помощь ВС США в Арктике

В Британии пожаловались на отсутствие военной помощи от США в Арктике РИА: Европа больше не может рассчитывать на помощь ВС США в Арктике

Москва22 окт Вести.Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет комитета.

Авторы документа подчеркивают, что в американской стратегии нацобороны не отображен приоритет в защите интересов в Арктике.

Европа не может рассчитывать на возвращение США в (регион. - прим. ред.) как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали говорится в отчете

Ранее заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Кислицын заявил, что интересы США и Европы расходятся в вопросе военно-политического развития Европейского союза: Вашингтону нужны отдельные сильные страны, входящие в блок НАТО, но не сильный Евросоюз как самостоятельный военно-политический блок.