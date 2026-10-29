Москва29 окт Вести.Европа, имея ограниченные возможности для воздействия на Россию, стремится использовать Арктику через базы в Гренландии и проводит масштабные военные учения, в то время как РФ ослабляет европейскую коалицию, заключая сепаратные соглашения с потенциальными союзниками. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его мнению, Европа оказалась в положении, когда она не в силах противостоять России. Их последний козырь в Арктике – Гренландия – теперь под контролем американцев, которые размещают там свои базы.

Европа сейчас не имеет возможности как-то воздействовать на нас. У них остается выход на Арктику – это Гренландия, которая сейчас Данией отдана американцам для размещения своих баз. Не просто так, поэтому премьер-министр Дании по этому поводу сильно возмущается. Я считаю, что это серьезная победа. Но почему она важна? Потому что в Европе сейчас реально существует коалиция, желающих, состоящая из трех стран. Мы постоянно об этом говорили: Британия, Франция и Германия. Они тренируются противостоять с нами. Они сейчас проводят учения. Они недавно провели одно из самых крупных со Второй мировой войны воздушно-десантных учений с высадкой парашютистов, там британцы хвастаются, что они впервые бросали бригаду воздушно-десантную. Сейчас в Латвии идут учения по переброске сил и средств. Они отрабатывают на тысячи единиц техники, 3 000 человек гоняют и туда-сюда. Это все серьезные сигналы, это не разговоры. Это реальная подготовка противостояния. И в этот момент Россия начинает по отдельности практически проводя сепаратные переговоры, "откусывать" союзников. Финны сказали: "Все, никаких претензий нет". И если и будут будущие конфликты, мы не участвуем. В Норвегии точно так же. Значит, и дальше будем двигаться в этом направлении заявил Клинцевич

Ранее эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов заявил, что президент США Дональд Трамп не пойдет на конфликт с Россией из-за арктических ресурсов, чтобы не потерять потенциальную прибыль. По его словам, американские нефтегазовые компании могут стать участниками новых совместных проектов с РФ.