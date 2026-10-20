В ЕС планируют усилить наблюдение за Арктикой Politico: ЕС намерен увеличить военное присутствие в Арктике

Москва20 окт Вести.Новая арктическая стратегия Евросоюза будет уделять больше внимания геополитике и безопасности, чем защите окружающей среды. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект документа и европейских чиновников.

В предыдущей стратегии, разработанной во времена "Европейского зеленого курса", основной акцент делался на экологическую повестку. Теперь Брюссель намерен сосредоточиться на укреплении позиций в регионе.

Меньше внимания белым медведям, больше – жесткой силе описал новый подход один из чиновников ЕС

В частности, Евросоюз планирует увеличить число ледоколов, в том числе для нужд военно-морского флота, а также создать центр морской безопасности и узел для прокладки арктических кабелей. Также Брюссель намерен усилить наблюдение за регионом с помощью спутников, датчиков и обмена информацией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова применить все средства, чтобы устранить возможные угрозы в Арктике. Она подчеркнула, что страна обладает необходимым количеством военно-технических средств.