Москва20 окт Вести.Европейский союз намерен в будущем перестроить под себя правила управления Северным морским путем (СМП), так как он является альтернативой другим торговым маршрутам. Подробностями с ИС "Вести" поделился старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, в перспективе Арктика рассматривается как стратегически важный регион в военной сфере, сфере коммуникаций, добычи природных ископаемых, торговли и логистики.

Потенциально СМП важен… как альтернатива, например, Суэцкому каналу или другим международным торговым каналам. Это, собственно, международный такой маршрут, но который одновременно находится в руках России. Вот, собственно, правила его управления как раз ЕС и хотел бы в будущем перестроить под себя, чтобы он там, грубо говоря, выделял, сколько должна быть стоимость провозки, обслуживание и так далее сообщил эксперт

Митрахович добавил, что интерес к СМП сегодня проявляет и Китай, который заинтересован в торговле с Европой.

Если мы предполагаем, что СМП – это путь торговли между Китаем и Европой, то так или иначе надо какого-то будет компромисса там достигать. И, кстати, некоторые китайские компании, по слухам даже южнокорейские, уже готовы использовать СМП отчасти как альтернативу другим способам доставки товаров китайских в Европу, и потенциально корейских подчеркнул экономист

Ранее сообщалось, что Европейские страны намерены добиваться беспрепятственного прохода по СМП и готовы к противодействию в этом России и Китаю. Бороться за доминирование в Арктике Евросоюзу следует совместно с Канадой и США, считает глава евродипломатии Кая Каллас.