Митрахович: СМП может открыться для торговли с РФ при смене политиков в ЕС

Раскрыто, при каком условии РФ и ЕС смогут торговать через Севморпуть Митрахович: СМП может открыться для торговли с РФ при смене политиков в ЕС

Москва20 окт Вести.Торговля России и Европейского союза через Северный морской путь (СМП) может быть развита при условии, что антироссийски настроенное руководство в Европе сменится новыми политиками. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

На перспективу, например, если текущий уровень политического напряжения между Россией и Европой отойдет, если там придут к власти новые политики, которые признают реалии и перестанут вести деструктивную деятельность, я думаю, что Северный морской путь вполне может быть развит отметил он

По словам Митраховича, страны Европы намерены торговать с Китаем, используя СМП, однако в нынешних условиях это может привести к нескольким проблемам.

Если ЕС и вообще европейские страны будут готовы с Китаем торговать, использовать СМП, разумеется, это России будет в плюс. Но это наталкивает на несколько разных проблем. Европа в лице своих основных политических сил ведет откровенную борьбу сейчас с Россией. Это называется прокси-конфликт руками Украины. То есть там не нулевые риски военного конфликта. В этих условиях, конечно, сложно строить планы про экономическую кооперацию подчеркнул эксперт

Также он уточнил, что в Европейском союзе высказываются намерения по перестройке под себя правил управления СМП в будущем, так как он является альтернативой другим торговым маршрутам.