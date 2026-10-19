Каллас: Евросоюз вместе с США будет бороться с Россией и Китаем за Севморпуть

Каллас объявила о планах ЕС добиваться доступа к Северному морскому пути Каллас: Евросоюз вместе с США будет бороться с Россией и Китаем за Севморпуть

Москва19 окт Вести.Европейские страны намерены добиваться беспрепятственного прохода по Северному морскому пути (СМП) и готовы к противодействию в этом России и Китаю. Такое заявление в интервью британской газете The Times сделала глава евродипломатии Кая Каллас.

Она добавила, что бороться за доминирование в Арктике Евросоюзу следует совместно с Канадой и США.

В этой связи руководство Еврокомиссии на текущей неделе представит обновленную редакцию арктической стратегии ЕС, ключевыми пунктами которой станут создание ледокольного флота и мониторинг активности России в регионе.

Основная цель этих мер — обеспечить Евросоюзу доступ к шельфовым запасам углеводородов и тем самым сократить энергетический дефицит.

16 октября заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой назвал Северный морской путь стратегической артерией России для перевозки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС) и в обратном направлении.