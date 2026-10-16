Новак назвал Севморпуть новой стратегической артерией между Россией и АТЭС Новак: Северный морской путь – новая стратегическая артерия между Россией и АТЭС

Москва16 окт Вести.Северный морской путь – новая стратегическая артерия РФ для перевозки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС) и обратно. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Объем перевозок по Севморпути, отметил он, постоянно растет.

Северный морской путь – это такая наша новая стратегическая артерия, по которой поставляются грузы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона или обратно, в западном направлении. С каждым годом объемы перевозок растут сообщил Новак

По его прогнозу, в этом году по Северному морскому пути может быть перевезено 40 млн тонн грузов.