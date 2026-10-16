Новак ожидает роста перевозок по Севморпути до 40 млн тонн в 2026 году

По Северному морскому пути за этот год могут перевезти 40 млн тонн грузов Новак ожидает роста перевозок по Севморпути до 40 млн тонн в 2026 году

Москва16 окт Вести.Объем перевозок по Северному морскому пути в этом году, как ожидается, достигнет 40 млн тонн. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По словам вице-премьера, объемы перевозок по Севморпути с каждым годом растут.

В прошлом году объемы перевозок составили порядка 37 млн тонн, в этом году мы ожидаем, что выйдем на 40 млн тонн сообщил Новак

Вице-премьер отметил растущий интерес к использованию Севморпути.

Мы видим интерес к международным перевозкам. Растут перевозки наших энергоносителей, в том числе и сжиженного природного газа, транзит увеличивается. То есть постепенно Северный морской путь становится одним из значимых транспортно-логистических маршрутов, которые будут обеспечивать перевозку грузов и транспортное сообщение между странами подчеркнул Новак

В этом году по Северному морскому пути было перевезено уже 35 млн тонн грузов, ожидается, что до конца года перевозки по этому транспортному коридору достигнут исторического рекорда, сообщил ранее глава Росатома Алексей Лихачев.