Москва16 октВести.Объем перевозок по Северному морскому пути в этом году, как ожидается, достигнет 40 млн тонн. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
По словам вице-премьера, объемы перевозок по Севморпути с каждым годом растут.
В прошлом году объемы перевозок составили порядка 37 млн тонн, в этом году мы ожидаем, что выйдем на 40 млн тоннсообщил Новак
Вице-премьер отметил растущий интерес к использованию Севморпути.
Мы видим интерес к международным перевозкам. Растут перевозки наших энергоносителей, в том числе и сжиженного природного газа, транзит увеличивается. То есть постепенно Северный морской путь становится одним из значимых транспортно-логистических маршрутов, которые будут обеспечивать перевозку грузов и транспортное сообщение между странамиподчеркнул Новак
В этом году по Северному морскому пути было перевезено уже 35 млн тонн грузов, ожидается, что до конца года перевозки по этому транспортному коридору достигнут исторического рекорда, сообщил ранее глава Росатома Алексей Лихачев.