Лихачев: объем грузоперевозок по СМП впервые в истории превысил 40 млн тонн

Грузоперевозки по Северному морскому пути впервые превысили 40 миллионов тонн Лихачев: объем грузоперевозок по СМП впервые в истории превысил 40 млн тонн

Москва18 ноя Вести.Объем грузоперевозок по Северному морскому пути впервые превысил 40 миллионов тонн. Об этом журналистам сообщил генеральный директор российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Буквально вчера впервые в истории нашей страны, в истории Северного морского пути мы пересекли планку в 40 миллионов тонн перевозки сказал он

При этом Лихачев выразил надежду, что по итогам года удастся увеличить эти показатели.

Глава Росатома напомнил, что предыдущий рекорд был на уровне 37 миллионов тонн.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что СМП представляет собой важнейший стратегический перспективный международный транспортный коридор.