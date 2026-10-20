По итогам 2026 года объем нефтеперевозок по СМП может вдвое превысить 2025-й год

Перевозки нефти по СМП за 2026 год могут вдвое превзойти показатели 2025-го По итогам 2026 года объем нефтеперевозок по СМП может вдвое превысить 2025-й год

Москва20 окт Вести.С начала 2026 года объем экспорта нефтепродуктов по Северному морскому пути (СМП) достиг 20 миллионов баррелей. К концу навигации этот показатель может в два раза превысить результаты 2025 года – 13 миллионов баррелей. Об этом свидетельствуют данные Центра высокоширотной логистики (CHNL).

По прогнозам, по СМП до конца навигации будет экспортировано еще от 5 до 10 миллионов баррелей. С начала года и до 30 сентября этим маршрутом уже прошли 28 танкеров, из них 22 судна доставляли груз на восток.

Источник на рынке обращает внимание на рейсы из балтийских портов: по его словам, если в 2024 году оттуда было отправлено всего три рейса, в 2025 году – десять, а в этом году за неполную навигацию – восемь. Эту тенденцию он связывает с желанием экспортеров избежать потенциально недружественных действий европейских стран пишет газета "Коммерсант"

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак высоко оценил значение Северного морского пути. Он назвал этот маршрут новой стратегической артерией между РФ и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС).