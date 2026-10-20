Чекунков: более 90% перевозящихся по Севморпути грузов — это углеводороды

Чекунков рассказал, что чаще всего перевозят по Севморпути Чекунков: более 90% перевозящихся по Севморпути грузов — это углеводороды

Москва20 окт Вести.Подавляющее большинство грузов, которое сейчас перевозится по Северному морскому пути, — это углеводороды, заявил в интервью ИС "Вести" министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В то же время, подчеркнул министр, Севморпуть остается важной артерией для перевозки и других товаров - удобрений, сыпучих грузов, металлов.

На сегодня, конечно, более 90% [всех грузов] - это углеводороды. И это тоже важнейшая часть мирового энергетического баланса. Сжиженный природный газ и нефть идут по всему пути и в страны Европы, и в недружественные нам Японию, Южную Корею рассказал Чекунков

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал Северный морской путь новой стратегической артерией между РФ и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС) и высоко оценил ее значение.

По оценке Центра высокоширотной логистики (CHNL), с начала 2026 года объем экспорта нефтепродуктов по Севморпути достиг 20 миллионов баррелей, а к концу навигации может превысить итоговые показатели прошлого года вдвое.