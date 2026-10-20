Чекунков: уже не надо никого убеждать, что СМП – важнейший перспективный коридор

Чекунков напомнил о важности СМП как альтернативы южным торговым маршрутам Чекунков: уже не надо никого убеждать, что СМП – важнейший перспективный коридор

Москва20 окт Вести.Северный морской путь является важнейшим стратегическим перспективным международным транспортным коридором, в чем сегодня никого не надо уже убеждать. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он напомнил, что путь из Китая в Европу через Северный морской путь составляет около 20 дней. При этом зимой сроки сопоставимы при использовании ледокольного флота.

Сейчас важно не только экономическое значение, что это быстрее и путь короче. Важна альтернативность этого пути. Этот путь нужно иметь, потому что основные южные пути могут вдруг оказаться закрытыми… Сейчас уже никого не надо убеждать в том, что Севморпуть является важнейшим стратегическим перспективным международным транспортным коридором сказал Чекунков

Также министр отметил, что перегородить Северный морской путь будет гораздо сложнее, чем Суэцкий канал.

Мы осуществляем большие инвестиции в создание аварийно-спасательной инфраструктуры, в разворачивание космической группировки. Та же ледокольная группировка – к восьми действующим строятся еще четыре ледокола… Наша промышленность работает по плану, и ледокольная группировка будет модернизирована в соответствии с тем, как это утверждено правительством в плане развития Севморпути добавил он

Также Чекунков заявил, что ледокольный флот России в четыре раза больше, чем у США, которые занимают второе место по числу кораблей.