Чекунков: ледокольная группировка РФ в четыре раза больше, чем у США Чекунков: ледокольная группировка РФ в 4 раза больше ближайших преследователей

Москва20 окт Вести.Ледокольный флот РФ в четыре раза больше, чем у США, занимающих второе место по числу кораблей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, комментируя желание Евросоюза усилить свое присутствие в Арктике.

У нас 40 ледоколов. У Соединенных Штатов, если я не ошибаюсь, 10. У европейцев и того нету. Атомных ледоколов у нас восемь, ни у кого больше нет ни одного. Вот этим все сказано. То есть наша ледокольная группировка в четыре раза больше, чем ближайшая, атомная ледокольная группировка - единственная, а это напрямую влияет на способность навигации в глубоких, в сложных льдах заявил Чекунков

Министр отметил, что стремление к круглогодичной эксплуатации Северного морского пути невозможно без участия РФ.

Проходить вдали от наших территориальных зон, от наших территориальных вод и особенно от нашей эксклюзивной экономической зоны, попросту опасно, потому что ледовая обстановка, чем выше на севере, очевидно, тем более сложная. И использовать преимущество Севморпути можно только в тесной кооперации с Россией добавил министр

Ранее в Politico сообщалось, что новая арктическая стратегия Евросоюза будет уделять больше внимания геополитике и безопасности, чем защите окружающей среды. В частности, ЕС планирует увеличить число ледоколов, в том числе для нужд военно-морского флота, а также создать центр морской безопасности и узел для прокладки арктических кабелей.