Чекунков заявил о пути Евросоюза на милитаризацию Арктики Чекунков: ЕС продолжает конфронтационную политику с Россией в Арктике

Москва20 окт Вести.Обновленная стратегия Европейского союза в Арктике подразумевает продолжение конфронтации с Россией и милитаризацию региона. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, Евросоюз повышает риски конфронтации в Арктике.

Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. Это крайне неблагоприятный для будущего Арктики документ. По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики сообщил он

Ранее сообщалось, что Евросоюз приступит к реализации программы наблюдения за Арктикой в 2027 году. В ней будут задействованы спутниковые системы для выявления угроз на суше и на море.

Решение Брюсселя о запуске программы обусловлено намерением "укрепить региональные связи и противодействовать растущим амбициям США и России".