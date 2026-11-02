Москва2 нояВести.Стремление Европейского союза (ЕС) сдерживать Россию в Арктике является недопустимым. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
В беседе с "Известиями" он отметил, что милитаризация региона негативно сказывается на возможности Арктического совета оставаться площадкой для многостороннего сотрудничества.
А уж стремление Евросоюза, выраженное в его обновленной Арктической стратегии, сдерживать Россию в Арктике и при этом получить доступ к Северному морскому пути, скажем так, не влезет даже в Карские Воротасказал Масленников
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва прорабатывает возможность совместной работы с Вашингтоном в Арктике. Он уточнил, что Россия работает в Арктике со многими государствами.