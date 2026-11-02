Масленников: попытки ЕС сдерживать РФ в Арктике не влезут даже в Карские Ворота

В МИД РФ указали на недопустимость стремления ЕС сдерживать Россию в Арктике Масленников: попытки ЕС сдерживать РФ в Арктике не влезут даже в Карские Ворота

Москва2 ноя Вести.Стремление Европейского союза (ЕС) сдерживать Россию в Арктике является недопустимым. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

В беседе с "Известиями" он отметил, что милитаризация региона негативно сказывается на возможности Арктического совета оставаться площадкой для многостороннего сотрудничества.

А уж стремление Евросоюза, выраженное в его обновленной Арктической стратегии, сдерживать Россию в Арктике и при этом получить доступ к Северному морскому пути, скажем так, не влезет даже в Карские Ворота сказал Масленников

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва прорабатывает возможность совместной работы с Вашингтоном в Арктике. Он уточнил, что Россия работает в Арктике со многими государствами.