Москва20 октВести.Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, когда пытается мешать совместной работе других стран в Арктике. Об этом заявили представители посольства РФ в Великобритании, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
Жесткая реакция российских дипломатов последовала после интервью Каллас газете The Times, где она призвала Запад не допустить контроля Арктики Россией и Китаем.
Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет - вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развитияотметили в российском диппредставительстве
Ранее Кая Каллас сказала, что бороться за доминирование в Арктике Евросоюзу следует совместно с Канадой и США.