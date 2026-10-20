Посольство РФ: слова Каллас об Арктика напомнили о колонизаторах прошлого

Говоря об Арктике, Каллас демонстрирует менталитет колонизатора Посольство РФ: слова Каллас об Арктика напомнили о колонизаторах прошлого

Москва20 окт Вести.Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, когда пытается мешать совместной работе других стран в Арктике. Об этом заявили представители посольства РФ в Великобритании, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Жесткая реакция российских дипломатов последовала после интервью Каллас газете The Times, где она призвала Запад не допустить контроля Арктики Россией и Китаем.

Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет - вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития отметили в российском диппредставительстве

Ранее Кая Каллас сказала, что бороться за доминирование в Арктике Евросоюзу следует совместно с Канадой и США.