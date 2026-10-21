Москва21 окт Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ответил на призыв Европы бороться с Россией и Китаем в Арктическом регионе, отметив, что никто не мешает европейским судам проходить в установленном порядке. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

Что смущает немножко в заявлениях европейских политиков, что они все время это реализуют в терминах конфронтации, понимаете? Мы будем бороться с Россией, будем бороться с Китаем. А че бороться-то? В чем предмет борьбы? Хотите проходить? Пожалуйста, в установленном, как говорится, в том числе и международным законодательством порядке, проходите. То, что это абсолютная сфера влияния Российской Федерации – вопросов нет ни у кого заявил Лихачев

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что руководство Еврокомиссии на этой неделе представит обновленную редакцию арктической стратегии ЕС, ключевыми пунктами которой станут создание ледокольного флота и мониторинг активности России в регионе.