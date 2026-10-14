Лихачев: Росатом не занимается политическим влиянием, это воздействие России Лихачев: Росатом не занимается политическим влиянием, это влияние нашей страны

Москва14 окт Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев отметил высокий уровень духовного взаимодействия с партнерами-сторонниками атомной энергии. Об это он рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Продукция госкорпорации особенно востребована в странах глобального Юга.

Это страны БРИКС, наши дружественные страны, евразийские страны, страны Евразийского Союза. Там, конечно же, кроме взаимоотношений, связанных с контрактными обязательствами, с экономическими параметрами сделок, очень высокий уровень человеческого духовного взаимодействия. И получаешь истинное удовольствие, видя, как целые поколения сначала становятся сторонниками атомной энергии, а потом являются ее носителями, воплощают в жизнь многолетние мечты своих народов об атомной энергетике сообщил Лихачев

Он добавил, что Росатом не занимается политическим влиянием.

Мы политическим влиянием, честно говоря, не занимаемся, это влияние нашей страны. И нам приятно, отрадно видеть, как любят и уважают нашу страну заключил он

Ранее Лихачев заявил, что деятельность Росатома в ближайшие два года охватит все части мира.