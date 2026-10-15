Лихачев: мы гордимся, что всегда были номером один в мирном атоме

Лихачев заявил о гордости за лидерство России в области мирного атома Лихачев: мы гордимся, что всегда были номером один в мирном атоме

Москва15 окт Вести.Россия всегда гордилась тем, что всегда была номером один в области развития мирного атома. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе экскурсии по музею "АТОМ", которую лично провел для зарубежных ученых.

Глава госкорпорации отметил, что атомная промышленность – это не только про технологии, но и про часть истории страны.

Причем истории, написанной золотыми буквами, когда в сороковых годах был создан ядерный щит нашей страны, и на протяжении многих десятилетий мы были безусловными лидерами в мирном атоме добавил он

Лихачев также заявил, что в России действительно гордятся тем, что вторыми создали ядерное оружие и никогда его не применяли.