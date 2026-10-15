Москва15 октВести.Россия всегда гордилась тем, что всегда была номером один в области развития мирного атома. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе экскурсии по музею "АТОМ", которую лично провел для зарубежных ученых.
Глава госкорпорации отметил, что атомная промышленность – это не только про технологии, но и про часть истории страны.
Причем истории, написанной золотыми буквами, когда в сороковых годах был создан ядерный щит нашей страны, и на протяжении многих десятилетий мы были безусловными лидерами в мирном атомедобавил он
Лихачев также заявил, что в России действительно гордятся тем, что вторыми создали ядерное оружие и никогда его не применяли.
Но вот в мирном атоме мы всегда были номер один, начиная с Обнинской атомной электростанции 1954 года и кончая нынешним абсолютным лидерством в экспорте атомных энергетических решений на планетеподчеркнул глава Росатома