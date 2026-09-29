Лихачев рассказал о развитии российского ядерно-оружейного комплекса Лихачев заявил, что ядерно-оружейный комплекс РФ шагнул далеко вперед

Москва29 сен Вести.Ядерно-оружейный комплекс России шагнул далеко вперед. Об этом глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая стенограмма была опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что проекты корпорации, связанные с поддержкой и развитием ядерного щита, будут продолжены.

20 лет назад вы ставили задачу восстановить научно-технологические возможности ЯОК. Это было решено в первые годы. Сейчас мы шагнули далеко вперед сказал Лихачев

По его словам, ядерно-оружейный комплекс стал стабильным каналом трансфера технологий в гражданскую продукцию.

Лихачев также подчеркнул, что выручка корпорации "Росатом" за 10 лет выросла в четыре раза. При этом ее планируется нарастить до 5,5 триллиона рублей к 2030 году.

Владимир Путин на встрече отметил, что Россия будет отвечать на попытки внешнего давления собственными мерами.