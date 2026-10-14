Лихачев: деятельность Росатома в ближайшие два года охватит все части мира

Росатом намерен охватить весь мир в ближайшие два года Лихачев: деятельность Росатома в ближайшие два года охватит все части мира

Москва14 окт Вести.Госкорпорация "Росатом" в ближайшие два года планирует расширить свою деятельность на все регионы мира. Об этом на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Отвечая на вопрос о том, какую часть мира намерен охватить Росатом в ближайшие два года, Лихачев сказал, что "по большому счету, нет никаких ограничений".

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Глава госкорпорации отметил, что сегодня в дешевой и чистой энергии нуждаются все страны без исключения.