Москва14 октВести.Госкорпорация "Росатом" в ближайшие два года планирует расширить свою деятельность на все регионы мира. Об этом на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Отвечая на вопрос о том, какую часть мира намерен охватить Росатом в ближайшие два года, Лихачев сказал, что "по большому счету, нет никаких ограничений".
По нашей повестке интересанты — любая страназаверил Лихачев
Глава госкорпорации отметил, что сегодня в дешевой и чистой энергии нуждаются все страны без исключения.