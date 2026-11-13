Москва13 ноя Вести.Росатом гордится доверием стран-партнеров в сфере атомной энергетики и надеется это доверие оправдать, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьевой генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях форума "Мировые атомные дни" в Анталье.

Он обратил внимание, что десятки государств "протягивают" России руки.

Мы предлагаем весь спектр решений в современной атомной энергетике в поколении 3+. То есть они существуют в России, их можно прийти потрогать руками, посмотреть можно. И вот те десятки стран, которые сегодня приехали на наше мероприятие, тоже протягивают нам обе руки. Это разные страны: из Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. И мы, в общем, очень гордимся таким доверием и, без сомнений, его оправдаем сказал Лихачев

На сегодняшний день Россия строит за рубежом рекордное число атомных энергоблоков – 28. Практически на все континентах уже стоят или возводятся современные атомные электростанции.

Ранее Лихачев рассказывал, что Росатом в 2027 году намерен выбрать проект создания лунной АЭС.