Москва3 окт Вести.Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Россией носит интенсивный и многоплановый характер, охватывает региональные кризисы и чувствительные вопросы, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, Россия по-прежнему играет значительную роль в мировой атомной отрасли.

Россия, как мы уже говорили, взаимодействует со мной по очень чувствительным вопросам. Они касаются региональных кризисов, ситуации в вашем регионе, а также атомной энергетики сказал Гросси в интервью РИА Новости

Он подчеркнул, что госкорпорация "Росатом" является крупнейшим в мире поставщиком атомных технологий. Гросси отметил, что МАГАТЭ сотрудничает с ее главой, Алексеем Лихачевым, а также его командой по вопросам ядерной и физической безопасности объектов с российскими технологиями, в частности в Бангладеш, Узбекистане и Египте.

Ранее Лихачев заявил, что Росатом намерен запустить за рубежом четыре атомных энергоблока до конца 2026 года.