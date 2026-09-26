Москва26 сен Вести.В Европе пока не осознают потенциал коммерциализации российских атомных технологий, таких как реакторы на быстрых нейтронах и термоядерный синтез. Об этом в документальном фильме Натальи Соловьевой "Атом. Сделано в России" заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает ИС "Вести".

У вас в России используются разные технологии: с натриевым теплоносителем, реакторы на быстрых нейтронах. Мы пока еще не осознаем потенциал коммерциализации всех тех технологий, которые в России есть. Но совершенно очевидно, что перспективы эти открыты. Еще одна технология термоядерного синтеза. Сейчас она набирает обороты, скажем так, то есть атомная отрасль, она живет в настоящем, но у нее огромное будущее