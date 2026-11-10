Лихачев: проект лунной АЭС выберут в 2027 году

Росатом намерен выбрать проект создания лунной АЭС в 2027 году Лихачев: проект лунной АЭС выберут в 2027 году

Москва10 ноя Вести.Росатом собирается выбрать один из пяти вариантов создания лунной АЭС в 2027 году, сообщает госкорпорация со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачева.

Глава Росатома поучаствовал в стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России" в Координационном центре правительства РФ.

По словам Лихачева, АЭС на Луне должна начать работу в середине 2030-х годов и обеспечить энергией международную лунную станцию. Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос получения электричества: либо путем прямого преобразования ядерной энергии в электрическую, либо путем использования турбины.

...Мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу сказал Лихачев, его слова приводит Росатом

Он добавил, что для освоения Луны нужны мощные источники энергии, над этими задачами работают Росатом, Курчатовский институт и Российская академия наук.

К созданию двигателя мегаваттного класса для космического тягача привлекают федеральные ядерные центры в Сарове и Снежинске, заявил Лихачев.

В октябре глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в беседе с ИС "Вести" говорил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей атомной электростанции.