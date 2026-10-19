Эксперт по энергетике оценил планы России по созданию малой АЭС на Луне Эксперт по энергетике Марцинкевич: РФ способна построить небольшую АЭС на Луне

Москва19 окт Вести.У России есть все возможности для создания на Луне малой атомной электростанции (АЭС). Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич.

По мнению аналитика, Росатом с реализацией проекта по созданию на естественном спутнике Земли небольшой АЭС вполне справится.

Опыт космических ЯЭУ (ядерных энергетических установок — Прим. ред.) у министерства среднего машиностроения СССР был огромен напомнил Марцинкевич

По его словам, все эти наработки никуда не исчезли. И сегодня они могут быть использованы для создания малой АЭС на Луне.

РФ может построить АЭС на Луне к середине 2030-х годов, заявил ранее гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев. Только это позволит человечеству осваивать дальний космос.

По данным вице-президента РАН Степана Калмыкова, технология создания и работы таких малых атомных энергетических станций отработана. Подобные установки не требуют частой смены вырабатывающего энергию материала, а малые энергоустановки давно используются, добавил ученый. Именно поэтому Россия и ряд других государств активно рассматривают возможность строительства атомных станций на Луне, отметил научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, радиохимик Калмыков. И вряд ли есть достойная альтернатива созданию на Луне ядерных энергетических установок.

Роскосмос также предложил в середине 2030-х годов выводить в космос транспортные средства, использующие ядерную энергию для перемещения в пространстве.