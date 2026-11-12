Москва12 ноя Вести.Создание лунной АЭС позволит решить вопрос с обеспеченностью энергией на спутнике Земли, а также в целом решит вопрос выживания там. Об этом ИС "Вести" рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

Ранее в Росатоме заявили о планах выбрать один из пяти вариантов создания лунной АЭС в 2027 году.

Переход к таким тестам и созданию атомных электростанций, атомных источников электроэнергии для использования в космосе – это современный тренд во всем мире. Связано это с тем, что для серьезных работ на Луне, Марсе, в целом в космосе, нам не будет хватать генерации солнечных панелей, которые сейчас используется на спутниках для добывания электроэнергии пояснил академик

Петрукович напомнил, что на Луне цикл такой - две недели ночь и еще две недели день и ночь.

Практически ничего делать нельзя, главное - не замерзнуть. И даже для того, чтобы не замерзнуть, нужна атомная батарейка. Поэтому и в России есть программа создания атомной электростанции, которая должна решить проблему выживания лунной ночью и возможности там что-то сделать пояснил он

В октябре глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в беседе с ИС "Вести" рассказал о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей атомной электростанции.