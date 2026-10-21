Москва21 октВести.Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в беседе с ИС "Вести" заявил, что ракеты для отправки на Луну инфраструктуры будущей атомной электростанции готовы.
Глава корпорации подчеркнул, что соответствующие носители уже есть.
Вопрос изготовления самого источника энергии – этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовский институтсказал Баканов
Ранее вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов сообщил, что АЭС на Луне может заработать уже к 2036 году.