Лихачев: Россия построит АЭС на Луне к середине следующего десятилетия

Лихачев назвал примерные сроки создания российской АЭС на Луне Лихачев: Россия построит АЭС на Луне к середине следующего десятилетия

Москва15 окт Вести.Россия должна построить первую атомную электростанцию (АЭС) на Луне к середине 2030-х годов. Такие сроки указал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе экскурсии для иностранных ученых в музее "Атом" на ВДНХ.

К середине следующего десятилетия мы должны создать атомную энергетическую установку на Луне подчеркнул гендиректор

Ранее Лихачев заявлял, что Росатом рассматривает возможность создания на Луне АЭС, мощность которой на порядок превысит текущие проектные параметры в 10 кВт. По его оценке, без мощной лунной энергостанции экспедиции в дальний космос будут эпизодичны.

В свою очередь главный конструктор НПО Лавочкина Павел Казмерчук рассказал, что компоненты для российской лунной атомной станции будут доставлены на спутник Земли в три этапа.

Как отмечал Лихачев, российская атомная станция на Луне сможет работать минимум 10 лет без перезарядки.