Москва12 апр Вести.Росатом рассматривает возможность создания на Луне атомной электростанции, мощность которой на порядок превысит текущие проектные параметры в 10 кВт. Об этом в интервью газете "Страна Росатом" сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, в настоящий момент Росатом совместно с Роскосмосом разрабатывает лунный энергоблок мощностью до 10 кВт. Его масса не должна превышать 1200 кг, а срок безаварийной работы должен составлять не менее 10 лет. Требование к установке также включает способность выдерживать стартовые перегрузки, вакуум, радиацию и лунную ночь с температурой минус 150 градусов Цельсия, которая длится две земные недели.

В то же время мы уже думаем над проектом лунной АЭС мощностью на порядок выше. Глобальный консенсус однозначен: без мощной ядерной энергетики дальний космос останется эпизодической экспедицией, а не зоной индустриального развития сказал глава Роскосмоса

Ранее Лихачев рассказал об особенностях работы будущей лунной АЭС. Он также раскрыл связь атомных технологий и новых двигателей для тяжелых ракет.