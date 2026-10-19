Москва19 окт Вести.Российская малая атомная электростанция (АЭС) на Луне должна будет работать без прямого участия специалистов с Земли. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, контроль над АЭС должен преимущественно осуществляться в дистанционном формате.

Возможен же дистанционный контроль, но без участия, скажем так, экипажей или людей, которые там что-то на месте регулируют, так сказать, управляют. Конечно, это должна быть автономная установка, и это дополнительные создает задачи, которые мы вот сейчас в процессе решения объяснил Эйсмонт

Также он отметил, что база на Луне будет использоваться для добычи редкоземельных металлов и отправки их на Землю.

Предполагается, и с большой уверенностью вот эти предположения строятся, что на Луне можно добывать редкоземельные металлы, без которых современная электроника просто невозможна. А на Земле могут быть проблемы с этими редкоземельными металлами. Поэтому сейчас многие нацелены на то направление, которое позволит добывать вот эти редкоземельные металлы на Луне и доставлять их на Землю добавил он

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев обозначил примерные сроки возведения первой АЭС на Луне. По его словам, Россия должна построить станцию к середине 2030-х годов.