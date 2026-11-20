Стало известно, на какой полюс Луны полетят российские станции Академик РАН Зеленый: выбор полюса Луны зависит от даты запуска станции

Москва20 ноя Вести.Российские автоматические аппараты "Луна-27" №1 и «Луна-27" №2 отправятся на Луну в 2029-2030 годах. Полюс естественного спутника Земли, на который полетят станции, будет определен в зависимости от двух факторов – даты старта аппарата и баллистических условий на момент запуска. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.

Тут все будет зависеть от конкретных сроков. В одни окна лучше лететь на северный полюс Луны, в другие – на южный пояснил ученый

Зеленый отметил, что первым по графику запланирован полет на южный полюс Луны, однако если что-то пойдет не по плану, то станция отправится к северному полюсу естественного спутника Земли.

По результатам запусков ученые установят, на каком из полюсов Луны лучше условия для дальнейших работ. Главной задачей аппаратов станет извлечение с глубины и анализ образцов лунного льда, который обнаружен в полярных областях.

В будущем на Луне планируется построить базу. С этой целью в 2028 году собираются запустить орбитальный космический аппарат "Луна-26". В 2032 году ожидается запуск "Луны-29", а в 2034-м – миссии по доставке грунта "Луна-28".

Ранее стало известно, что Уганда хочет изучать Луну и Венеру вместе с Россией.