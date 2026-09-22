Москва22 сенВести.Российские ученые ведут подготовку к экспериментам с грунтом с обратной стороны Луны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий инженер, координатор международных проектов Института космических исследований (ИКИ) РАН Дмитрий Зарубин.
Он отметил, что образцы были получены недавно с помощью китайского аппарата "Чанъэ-6".
Идет подготовка к экспериментам. Здесь главное не спешить и подготовить всю необходимую аппаратуру и методикисказал Зарубин
Дополнительно сообщается, что РАН и Китайская национальная космическая администрация в 2023 году подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования инопланетного вещества.
Ранее в ИКИ РАН предложили начать дискуссию о выделении района на Луне, в который будут падать старые аппараты и их разгонные ступени.