Китай подготовил к запуску лунный зонд "Чанъэ-7" с российским оборудованием

В КНР подготовили к запуску лунный зонд "Чанъэ-7" с российским оборудованием Китай подготовил к запуску лунный зонд "Чанъэ-7" с российским оборудованием

Москва19 авг Вести.Китайские специалисты завершили работы по подготовке к запуску на Луну аппарата "Чанъэ-7", в котором используется российское оборудование. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Как уточняется на его странице в соцсети WeChat, ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") тоже находится в состоянии готовности на стартовой площадке. Управление полетов назвало оптимальным текущее состояние оборудования и инфраструктуры космодрома Вэньчан, откуда в ближайшее время будет запущен зонд "Чанъэ-7".

Отмечается, что вскоре последует предстартовая проверка, будет проведено тестирование оборудования и осуществлена заправка ракеты топливом.

Ранее Институт космических исследований Российской академии наук сообщил, что на борт китайского лунного посадочного аппарата "Чанъэ-7" установлен прибор "Пылевой мониторинг Луны", разработанный в ИКИ РАН. Задачей этого оборудования является исследование плазменно-пылевой экзосферы естественного спутника Земли.

Как отмечал ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, помимо совместных планов по освоению Луны у Китая и РФ много совместных проектов, в том числе и по навигации.