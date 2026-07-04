В России разрабатывается "лунный полигон" для подготовки к миссиям на Луну

В России разрабатывается "лунный полигон" для подготовки к миссиям на спутник В России разрабатывается "лунный полигон" для подготовки к миссиям на Луну

Москва4 июл Вести.Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России ведет активную разработку наземного аналогового комплекса для полноценной подготовки космонавтов к миссиям по исследованию поверхности Луны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

В ФМБА отметили, что Центр космической медицины и биологии агентства рассматривает это направление как один из стратегических приоритетов российской космонавтики. Означенный комплекс будет способен воспроизводить условия, максимально приближенные к планетной поверхности, что позволит эффективно тренировать будущих лунных исследователей.

Основное внимание на полигоне будет уделяться отработке внекорабельной деятельности (ВКД), включающей навыки выхода из жилого модуля, шлюзования, проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Особое значение придается процедурам очистки от лунной пыли при возвращении в обитаемые отсеки.

Кроме того, программа подготовки предусматривает изучение контрмер против негативного воздействия лунной пыли, отработку протоколов действий в различных нештатных ситуациях, а также оценку физического и психологического состояния человека при длительных повышенных нагрузках, включая аспекты слаженной командной работы.

Параллельно специалисты ФМБА разрабатывают специализированные тренажеры для адаптации сенсорных и вестибулярных систем космонавтов к условиям космического полета. Создаются методики для оперативной оценки готовности экипажа к выполнению задач сразу после прилунения.

Ранее Роскосмос предложил начать после 2036 года активное исследование Венеры и освоение ресурсов Луны и астероидов.