Роскосмос предложил исследование Венеры и освоение ресурсов Луны после 2036 года

Роскосмос может начать активно исследовать Венеру и Луну после 2036 года Роскосмос предложил исследование Венеры и освоение ресурсов Луны после 2036 года

Москва26 июн Вести.Роскосмос предложил начать после 2036 года активное исследование Венеры и освоение ресурсов Луны и астероидов. Соответствующий макет указа президента РФ размещен на официальном портале опубликования проектов.

Реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, ... к которым относятся: ... после 2036 года: ... поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов, ... исследование Венеры при помощи автоматических космических аппаратов говорится в документе

Отмечается, что реализация этих проектов позволит, в том числе, обеспечить технологические лидерство и суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие РФ.

Ранее заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Михаил Герасимов отметил, что для создания базы на Луне необходимо детальное изучение поверхности спутника Земли и местных условий. Он также объяснил опасность лунной пыли.