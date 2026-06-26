Москва26 июн Вести.Для создания базы на Луне необходимо детальное изучение поверхности спутника Земли и местных условий. Об этом ИС "Вести" сообщил заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Михаил Герасимов.

Я считаю, что мы еще далеки от понимания того, что такое Луна... Поэтому детальное изучение необходимо. Пыль, которая там присутствует, она очень агрессивна. Она имеет очень много активных центров на своей поверхности, цепляется там за все, что попало объяснил он

Лунная пыль, как рассказал ученый, существенно отличается от земной.

На Земле все окислено, погашено, тут изобилие кислорода, а на Луне очень много восстановленных элементов, не хватает кислорода, он теряется за счет ударных процессов. Если нет кислорода на конце молекулы, значит сайт [связывания] активный, он ищет, к чему бы прицепиться. Поэтому эта пыль мелкая очень агрессивная. При ударных процессах [на Луне] происходит формирование конденсированных частиц. Они все нанометрового размера. Если на Земле эту пыль или грязь можно взять, потрясти и она вся упадет, то здесь она никуда не упадет, а прилипнет и будет цепляться за любую поверхность пояснил Герасимов

В минувшем году в Роскосмосе сообщали, что инициатива России и Китая по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС) активно реализуется. В частности, к ее созданию присоединились уже 13 стран.

Российско-китайский проект МЛНС можно назвать проектом БРИКС. И наша задача на протяжении ближайших тридцати лет построить лунную базу. И наша страна для этой миссии разработала лунных кентавров "Марф" (гибрид лунохода и антропоморфного робота. – Прим. ред.). Я думаю, что многие видели, это очень интересный проект отметил эксперт в сфере космических технологий, руководитель проекта "Советский космос" Максим Цуканов

Ранее Михаил Герасимов сообщил, что российские ученые изучат эксклюзивные образцы лунного реголита, добытые китайской автоматической станцией "Чанъэ-6" на невидимой с Земли стороне спутника.