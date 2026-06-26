Ученый объяснил, почему Луна "застыла" к Земле лишь одной стороной Ученый Герасимов: обратная сторона Луны даже более светлая, чем видимая

Москва26 июн Вести.Обратная сторона спутника Земли – Луны – является более светлой, чем видимая ее часть, заявил ИС "Вести" Михаил Герасимов, заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук.

Она называется темной, потому что она неизвестная. На самом деле она даже более светлая, чем видимая сторона Луны. Потому что она в основном сложена материковыми породами, анортозидами, они светлые. А темная сторона, скорее, называется не по цвету, а по достижимости отметил он

Кроме того, рассказал ученый, спутник обращен только видимой стороной из-за влияния Земли на него.

При образовании Луны она, возможно, вращалась с определенной скоростью вокруг своей оси, но за счет приливных трений, которые обеспечивала Земля, со временем затормозила свое вращение. И сейчас на нас смотрит только одной своей видимой стороной. То есть, собственно говоря, этот эффект и для других спутников, на других больших планетах проявляется сказал он

Ранее экипаж Artemis II рассказал о первом взгляде на обратную сторону Луны.