Москва26 июн Вести.Для активного исследования Луны необходимо предусмотреть и проект по сохранению ее поверхности в неизменном виде. Об этом ИС "Вести" сообщил заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Михаил Герасимов.

Одним из проектов вообще при таком мощном освоении Луны должен быть проект по сохранению Луны. Потому что, если возникнут лунные базы, значит пойдет загрязнение. Ведь Луна сейчас стерильный объект, это хороший полигон для изучения состояния "эмбриона", из которого росла Земля, там почти нет органики на поверхности. Сейчас [ее] начинают находить, она сложная заявил он

При появлении на поверхности Луны базы начнется постепенное загрязнение территории.

Если появится лунная база и мусор будет каким-то образом вылетать за пределы этой базы, то загадить, запачкать и органикой, и всем чем угодно можно очень быстро. И сохранить для исследования уже будет тяжело предупредил ученый

При этом, отметил Герасимов, на данный момент проект создания лунной базы является дорогостоящим и технически сложным.

Это тоже одно из направлений, которое сейчас активно пытаются развивать. Если создавать какую-то лунную базу, то надо либо с собой привезти ее всю, а это очень дорого и технически очень сложно: собирать на околоземной орбите, потом переводить на окололунную орбиту, потом спускать по частям, и все это ракеты, ракеты, ракеты. Потому если есть возможность часть оболочки делать на Луне, то, наверное, это очень будет выгодно из местного материала. Например, сделать защитные сооружения, где люди могут жить сказал он

Ранее сообщалось, что в России будут изучать эксклюзивные пробы лунного грунта, взятые с обратной стороны Луны в рамках миссии "Чанъэ-6" .