Москва10 апр Вести.Доставлять материалы для лунной базы с Земли очень дорого и проблематично, поэтому предлагается использовать лунный грунт (реголит), который, однако, не защитит базу от радиации. Об этом ИС "Вести" рассказала ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова, лауреат премии президента России для молодых ученых Наталья Черкашина.

По ее словам, лунный реголит подходит для строительства, но он не спасает от радиации.

Нужно из чего-то строить [защитные сооружения базы на Луне] и нужно, естественно, защищать [базу]. Везти с Земли – это очень дорого, это очень проблематично. А чего много на Луне? Много лунного грунта, реголита. Поэтому его и предполагают использовать. … Но с точки зрения защиты от радиации он будет очень малоэффективен. Его просто много. Поэтому ученые задумались, почему бы не использовать реголит. С одной стороны, это оправдано. Но защиту от радиации биологических объектов никто не отменял. Реголит не сможет в этом помочь рассказала Черкашина

Ранее специалист рассказала, что эффективность радиопротекторных препаратов в космосе, где уровень радиации выше в 250 раз по сравнению с земной, очень низкая.