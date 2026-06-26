Москва26 июнВести.Части лунной породы можно обнаружить и на Земле, сообщил ИС "Вести" заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Михаил Герасимов.
Лунный грунт находят на Земле, есть такой класс - лунные метеориты. Их очень много собирают в Антарктиде, потому что их легко находить, они на льду сверху лежат. Потом некоторые из этих метеоритов отождествляют как лунныеотметил он
По словам ученого, изучение лунного грунта является важным для понимания происхождения и планеты Земли.
Сейчас по изучению изотопии тех образцов, которые имеются, видно, что Земля и Луна практически образовались из одного и того же вещества, у них очень близкие по всем параметрам изотопные отношения. И Луна позволяет натурально, как лаборатория, изучать, что было на Земле, какие процессы шли, когда она была примерно размером с Луну. Я считаю, что Луна достойна того, чтобы ее изучать именно с точки зрения первичного состояния Земли на этапе накопления массысказал он
Ранее сообщалось, что в России изучат образцы лунного реголита, добытые китайской автоматической станцией "Чанъэ-6" на невидимой с Земли стороне спутника.