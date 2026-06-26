Ученый рассказал, где на Земле можно обнаружить лунные метеориты Ученый Герасимов: лунный грунт можно обнаружить в Антарктиде

Москва26 июн Вести.Части лунной породы можно обнаружить и на Земле, сообщил ИС "Вести" заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Михаил Герасимов.

Лунный грунт находят на Земле, есть такой класс - лунные метеориты. Их очень много собирают в Антарктиде, потому что их легко находить, они на льду сверху лежат. Потом некоторые из этих метеоритов отождествляют как лунные отметил он

По словам ученого, изучение лунного грунта является важным для понимания происхождения и планеты Земли.

Сейчас по изучению изотопии тех образцов, которые имеются, видно, что Земля и Луна практически образовались из одного и того же вещества, у них очень близкие по всем параметрам изотопные отношения. И Луна позволяет натурально, как лаборатория, изучать, что было на Земле, какие процессы шли, когда она была примерно размером с Луну. Я считаю, что Луна достойна того, чтобы ее изучать именно с точки зрения первичного состояния Земли на этапе накопления массы сказал он

Ранее сообщалось, что в России изучат образцы лунного реголита, добытые китайской автоматической станцией "Чанъэ-6" на невидимой с Земли стороне спутника.